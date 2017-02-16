謝淑薇控「告死我」 網協出示公文反擊
繼日前因胞弟謝政鵬遭調查局約談，在臉書po出「不自殺聲明」之後，台灣「網球一姐」謝淑薇近期持續摃上中華網協，15日還於臉書表示，收到網協寄來「要告死妳」的信函。網協則於16日回應公布信函，內容為「針對不實任意虛構之指控將採取適當司法程序」之法律用語，並無「告死妳」等情緒字眼。
中華網協祕書長劉中興表示，2月8日發函給謝淑薇，主要是整合2006至2016年體育署透過網協核撥給謝淑薇的經費，與謝淑薇實際核對到的金額，一併寄給當事人，並希望她能謹慎發言，並無威脅或要告人之意。
值得一提的是，謝淑薇11日在臉書抨擊網協時，就po出針對謝政鵬的經費爭議，與網協來往之電子郵件截圖，15日po文卻未附圖，也有粉絲留言「貼來看看，我們挺妳」，希望一窺網協來函寫了什麼驚人用語。
如今內文公布，並無「告死妳」等字眼，謝的po文用詞卻已帶起粉絲憤怒情緒，和網協的樑子只怕暫時無解。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。