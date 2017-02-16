謝淑薇控「告死我」 網協出示公文反擊

謝淑薇15日在臉書po文，表示網協來信說要告死她。（謝淑薇臉書粉絲團截圖）

中華網協16日在官網公布2月8日發給謝淑薇之信函。（取自網協官網）

繼日前因胞弟謝政鵬遭調查局約談，在臉書po出「不自殺聲明」之後，台灣「網球一姐」謝淑薇近期持續摃上中華網協，15日還於臉書表示，收到網協寄來「要告死妳」的信函。網協則於16日回應公布信函，內容為「針對不實任意虛構之指控將採取適當司法程序」之法律用語，並無「告死妳」等情緒字眼。

中華網協祕書長劉中興表示，2月8日發函給謝淑薇，主要是整合2006至2016年體育署透過網協核撥給謝淑薇的經費，與謝淑薇實際核對到的金額，一併寄給當事人，並希望她能謹慎發言，並無威脅或要告人之意。

值得一提的是，謝淑薇11日在臉書抨擊網協時，就po出針對謝政鵬的經費爭議，與網協來往之電子郵件截圖，15日po文卻未附圖，也有粉絲留言「貼來看看，我們挺妳」，希望一窺網協來函寫了什麼驚人用語。

如今內文公布，並無「告死妳」等字眼，謝的po文用詞卻已帶起粉絲憤怒情緒，和網協的樑子只怕暫時無解。

(中時電子報)