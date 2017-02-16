認不孕後首露面 小嫻不急在台登記結婚

小嫻與舞伴大跳拉丁舞恰恰恰。（張祐銘攝）

小嫻今出席國標舞活動。（張祐銘攝）

小嫻穿著性感，大秀舞技。（張祐銘攝）

看著小舞者表演，小嫻滿是讚賞。（張祐銘攝）

小嫻16日出席2017國標舞世界大賽亞洲巡迴賽賽前記者會，她穿著火辣大秀舞技。日前坦承不孕，她說，不希望外界抱悲憫同情心情，「我現在已經走出來了，心情很自在，我跟別人沒有不一樣，也是可以擁有幸福，也許是老天給我的課題，讓我沒有孩子，要我把注意力不要只放在自己身上，也要愛其他人，每個生命都很珍貴，不要有分別心。」

和前球星何守正結婚4年多，婚前就告知不孕，4年前花430萬赴美找代理孕母，她說自己幸運，找到愛她的人，婆家也包容，她說：「這幾天婆婆說看到電視一直報，很心疼我，我就跟她說，那就不要看電視了。」

過去她交往的男友都守口如瓶，她笑說：「我交往時都會講，這不可能隱瞞，不然人家也會覺得奇怪，我怎麼都沒有生理期。」但她不想再多提自己與他人的差異，「再說的話，我爸媽會傷心」，她說到，父母把她生得健健康康，已經很感激父母，不希望外界太多關注，會讓父母傷心自責，也會造成家人困擾。不孕的遺憾也讓她體悟，「我更應該要愛自己的身體。」

仍有傳宗接代壓力，小嫻說，還是會繼續存錢找代理孕母，只是她已不再有得失心，也不壓時間表給自己壓力，「我盡力去做，就自在了。」至於仍未在台登記辦婚宴，小嫻說，自己已不再有婚紗夢，對現狀感到幸福知足，「他平常對我很好，那就是最棒的事了。」

(中時)