雄女滿級分生志在從醫 基因異常解謎
大學學測今天寄發成績單，高雄女中滿級分考生潘妍廷先天性基因異常，想念醫解開基因奧祕。由於她喜歡台南，為就近陪伴祖父母，第一志願不是台大醫學系而是成大醫學系。
潘妍廷的父親是藥師也是藥商，潘母36歲時懷她時，接受羊膜穿刺產檢時發現母嬰兩人都是基因異常。
潘妍廷說，她天生第13、14對染色體都比正常人多1條，母親直到10歲才告知，小時候並不了解基因異常的意思，只覺得自己滿特別的，但覺得自己沒有什麼異狀；她一直想解開跟人不一樣的謎，加上父親是藥商，回家常提到醫院的事，因此想唸醫科。
她又說，在母親教導下，她是先學會國字，才會注音，學習成績表現一向優異，曾獲全國閱讀心得比賽特優，以及台灣區高中數學競賽（TRML）數學競賽全國團體女子特別獎三等、高雄市國語演說第一名，她也喜歡聽音樂和游泳。1060216
(中央社)
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