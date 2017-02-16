傳阿里洽購大陸大潤發 雙方未證實
陸媒報導，大陸電商龍頭阿里巴巴正在洽購潤泰集團經營的中國大陸最大量販店大潤發。不過報導提及的當事雙方對此均未正面回應。
潤泰集團旗下子公司潤泰全球股份有限公司（潤泰全）發言人李天傑今天表示，對於阿里巴巴有意購買中國大潤發的傳聞，目前無所悉。
大陸界面新聞今天報導，「阿里洽談高鑫零售」的消息在零售圈內傳出，高鑫零售為大潤發和歐尚超市的母公司。
界面新聞向大潤發飛牛網聯席執行長（CEO）袁彬求證，他表示，「目前並不清楚此事，對於外面的傳言置之不理，會仍然按照2016年的既定計劃發展大潤發飛牛網。」
飛牛網是大陸大潤發的網路商城。
不過，報導表示，一名已離職的大陸大潤發員工證實這項傳聞，只是目前談判困難，原因是在收購價格、股權比例、歐尚怎麼退出、戰略投資合作還是控股主導改造等仍未談攏。
這名員工表示，由於大賣場不景氣，法國歐尚也有退出之意，阿里這次很可能會接手歐尚的股權部分。不過高鑫零售股權結構複雜，可能今年6月才會敲定。
公開資料顯示，高鑫零售有4大股東，分別為吉鑫控股（51%）、歐尚零售（9.71%）、潤泰集團（8.46%）、個人持股的尹崇堯（7.84%）。
其中，吉鑫控股股權結構是歐尚占51%，潤泰占49%。
若加上潤泰集團總裁尹衍樑兒子尹崇堯的潤泰系股份，高鑫零售大約60%股份是掌握在潤泰體系手中。1060216
(中央社)
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