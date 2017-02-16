拘禁建商勒贖1600萬 天道盟太陽會長落網
刑事局偵查第四大隊去年獲報，綽號「鐵霸」、曾為天道盟太陽會第一代虎成員的太陽會曾姓會長，平日擁槍自重，專門以黑道名義訛詐或恐嚇被害人，對社會治安影響甚鉅，遂報請士林地檢署檢察官蔡東利指揮偵辦，並與北市士林分局、中山分局、刑大共組專案小組，前天兵分多路，到北市文山、中山、大同區、新北市板橋區、新莊區等處，將被提報為治平專案對象的曾嫌等9人檢肅到案，並查獲大麻、本票、槍管、道具槍、犯案車輛等贓證物。
警方調查，北市內湖一名黃姓建商，去年3、4月間因資金短缺欠下約7、800萬元債務，黃男委託曾嫌出面處理後續債務問題，但曾嫌向黃男收了上千萬元卻不還錢，甚至持槍恐嚇債主不得軋票，並又藉故訛走660萬元。
去年9月，債主的朋友步出大同區的三溫暖時被曾嫌手下撞見，一群人持刀棍就將該男強押上車，並毆打凌虐，讓被害人攝於該幫派勢力而不敢債。
警方發現，黃姓建商雖找上曾嫌幫忙，曾嫌卻以妻子與黃男有購屋糾紛為由，去年11月間在內湖攔下黃男搭乘的計程車，將車窗全部打破後將黃男強押擄走，並拘禁黃男3天，要求他必須支付1600萬元贖金才能脫身，後來黃男籌不出錢即將他丟包。
曾嫌到案後辯稱黃男與其妻有債務糾紛，矢口否認犯行。全案訊後，依組織、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送法辦。
(中時)
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