1車3人藏毒遭逮 互控「是他的」

警方於3男車上起獲16包安毒，總重達846.27公克，市值估計240萬元。（譚宇哲翻攝）

新北市蘆洲警分局交通分隊昨晚10時許，於蘆洲三民路執行取締酒駕勤務，見1部自小客車行跡可疑，上前攔查驚見車內竟藏有846.27公克的安非他命，市價高達240萬元，進一步詢問為何人持有，3人皆矢口否認，警方訊後仍依毒品危害防制條例，將3人移送法辦。

警方表示，40歲的楊姓男子昨晚駕駛38歲蔡姓男子的自小客車，載著蔡男及另一名38歲陳姓男子行經三民路，遭執行酒駕取締的交通分隊長劉宥辰、警員黃冠翔攔查，經查發現三人都有毒品等多項前科，便開始搜查車內，果在門邊跟行李箱放置備用胎處查獲共16包安毒，多達846.27公克，市值估計240萬元。

3人事後皆向警方供稱，昨晚是與友人相約吃飯，不知車上有毒品，蔡、陳後來更改口稱「這些東西是楊男的，與他們無關」，楊男則辯稱，毒品是一名綽號劉胖的友人暫放此處，因雙方有債務關係，但警方對3人說詞皆存疑，將進一步釐清3人是否運毒販賣，訊後則依毒品危害防治條例罪嫌移送。

(中時)