檢驗完畢 金正男疑遭河豚毒素等藥物殺害
前晚在馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）機場遭暗殺的北韓領導人哥哥金正男（Kim Jong Nam），經馬來西亞當局檢驗後，目前鎖定兩種致命毒素：河豚毒素（Tetrodotoxin）與蓖麻毒素（Ricin）為最有可能的兇器。讓這起有如間諜電影和小說的暗殺事件，再增添一筆神秘的色彩。同時馬國警方也在其中一名女性嫌犯身上，搜出疑似用來投毒的毒藥罐。
據新加坡海峽時報（The Straits Times）報導，日前在馬來西亞機場遭毒殺的北韓領導人哥哥金正男，在經過馬國當局驗屍確認後，發現其體內殘留一定劑量的毒素，讓馬國認為兇手所用之兇器恐怕是兩種致命毒素之一：河豚毒素或蓖麻毒素。金正男作為北韓金氏家族的重要成員，自弟弟金正恩（Kim Jong-un）即位後，曾多次批判北韓政權的合法性，雖多次表明其無意爭位的態度，卻依然成為北韓和金正恩的眼中釘。
投毒暗殺，從古希臘開始就一直是人類社會常用的手段，這種無聲無息的刺殺方式，往往讓受害者難以防範。在金正男之前，投奔南方的前北韓最高人民會議議長黃長燁（Hwang Jang-yop）於2010年病逝，就被傳出可能遭北韓特工投擲放射物質致死。本次懷疑的兩種毒素，都屬於強力且快速反應的神經毒素，只須極小劑量就能造成人體麻痺，導致呼吸困難或細胞損壞而死亡。但同時在醫學實驗上，河豚毒素也是降低癌症疼痛和心律不整的有效用藥之一。
長期旅居海外的金正男，是北韓前領導人金正日（Kim Jong-il）與歌手成蕙琳（Song Hye-rim）長子，與目前掌權者金正恩屬於同父異母的兄弟關係。年輕時代曾在莫斯科與日內瓦等地就讀，後因遭受排擠，遂與妻子兒女長期旅居澳門，並多次進出大陸地區。2001年時被發現為了前往東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland），被抓到持假護照入境日本。如今遭公開暗殺，讓他神秘的身世再一次鎂光燈前焦點。
(中時電子報)
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