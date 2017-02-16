2017台中春季旅展 6縣市首長激推首日瘋
2017全台第一檔旅展：「2017台中春季國際旅遊大展」17日盛大登場，此次展覽網羅全台220家業者、規模達700攤，中、彰、投等各地縣市熱情參與，推出首長深度旅遊口袋行程；並網羅中台灣知名餐飲旅宿業者祭出十大瘋搶餐券，首日更加碼再祭出首日瘋商品，免費入場、好康搶不完，還能參加摸彩餐券、機票以及家電等大獎。
由台中市政府指導、旺旺中時媒體集團─中國時報主辦「2017台中春季國際旅遊大展」17日至20日在台中市「中時國際會展中心」(原朝馬工商展覽中心)登場，展區共分國際旅遊區、寶島休閒旅遊區、台中市旅遊產業區、伴手禮特區、飯店渡假村區、戶外用品區、觀光推廣等七大區。
此次展覽中、彰、投、桃、竹、苗、雲、嘉、南等各地縣市政府積熱情參與，以地方物產館方式推薦在地物產、伴手禮，不惜公開首家在地遊口袋名單，地主：台中市政府觀旅局特別設有些台中市觀光產業聯合行銷專區，祭出國際機票、住宿券、餐券等獎品，每日下午2時舉辦抽獎，觀光旅遊局長陳盛山出訪甫回國即馬不停蹄到會展進行場佈。
各家業者紛紛祭出最大優惠，華信旗下虎航更是推出旅展限定台中－澳門只要799元，百威旅行社針對台中出發飛九州、大分、名谷屋賞櫻、泡湯行程，現場下訂還享免小費、第二人折2000等不同優惠，折扣和價格都是史上最殺。
另此次旅展，也網羅中台灣各大餐旅業者，推出旅展必買十大餐券，包括清新溫泉下午茶券、亞緻飯店周末午茶券、金典自助餐廳餐券，以及福華一鴨三吃券等。
(中時)
關鍵字：台中春季國際旅遊大展
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