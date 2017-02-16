翻車案問題歸咎駕駛？名嘴痛呼「人為」指的就是...
國道發生賞櫻團遊覽車翻覆意外，造成33人罹難，讓人無不震驚與悲痛，而交通部長賀陳旦事後把責任歸咎於「駕駛的問題」，名嘴羅友志昨對此有感直言：「現在死了33人，都是駕駛的問題，其他相關人士，都沒問題」，今他再度po文，感嘆跑意外新聞14年，在他眼前抬進抬出的遺體，應有百具以上，而「誰愛罵人，只是心痛」。
羅友志表示，看過的每具大體，都在他的新聞紙上留下刻痕，「我進去過他們的世界，體會過最後生命的消逝，再送他們離去，直到下一位」，一次次的生來死去，都讓他深刻到想忘忘不掉，他說：「第一次會寫，『希望下次不要再發生』...
第二次會寫，『希望這樣的悲劇是最後一次』」，而每一次看意外事件，總是十幾條生命來去，「寫到幾次會累？我已經忘了...只記得眼淚越看越多，字句越寫越氣」
「天地不仁，以萬物為芻狗！」，羅友志表示若真是不可抗的因素也就罷了，但偏偏多是「人為」，因而直言：「人是誰？就是這些政策執行者！」，更坦言每一次罵一個官，不是打到電視台施壓，就是裝作若無其事，「三年官，兩年滿，反正永遠有下一位...看誰倒楣碰到大意外」，看著政治人物或當局演戲致哀，拿稅金當慰問金，下次再發生事情，仍是沒能改變什麼，羅友志說自己真的累了，「也懶得罵了」。
(中時電子報)
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