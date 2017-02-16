會議無共識 Uber司機26日再上街
Uber上周五起暫停在台叫車服務，百餘名Uber司機以開車繞行交通部或靜坐表達抗議，交通部今日邀集台灣Uber司機聯盟成員及計程車業者舉行座談，徵詢各界意見，但Uber司機認為交通部未拿出想要解決事情的態度，決定26日動員上街頭。
交通部今日邀集5名Uber司機代表，以及計程車資方、勞方代表約20名，據了解，整場會議沒有共識。Uber司機沈柏耀指出，交通部有誠意想要解決紛爭，但選擇的手段錯誤，今天的會議就是吵來吵去，交通部也沒有主動表明要有什麼立場，Uber司機只有15分鐘的講話時間，另放任兩邊工會吵架。
台灣Uber司機聯盟提出3大訴求，一、導入國外TNC法，或相對現行更低門檻、更高彈性的管理規範；二、回應具有派車單、代僱駕駛之租賃營業車合法地位；三、展開跨部會溝通的時程表。
沈柏耀說，3大訴求一項都沒有討論到，26日將號召伙伴，再次在交通部前面集結，拒絕讓交通部只用一場毫無進展的會議敷衍大眾。
(中時)
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