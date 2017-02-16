竹市全國客家日「過天穿」 體驗各族群文化
「新竹市全國客家日—過天穿」，周日上午11點將在關新公園登場，由黃子軒樂團、新移民樂團DJ theory及原住民樂團接力演唱，另安排「文化創異市集」帶來各族群的特色服飾及美食，讓民眾享受各族群的特色藝文饗宴，16日市長林智堅廣邀大家一起「鬧熱」過天穿。
客家委員會2001年起，明訂每年農曆正月20日「天穿日」為「全國客家日」，市府前年開始在金山寺遵循客家古禮，舉行祭天儀式，林智堅說，金山寺不但為市定古蹟，更是新竹市重要的客家信仰中心，客家人口超過13萬、約佔全市人口3成，將持續透過社區再造、古蹟巡禮、客語推廣、青年參與及文化活動各面向，傳承、推動新竹市的客家文化。
他說，「天穿日」依照傳統，這天客家男性都不會下田，女性則不拿針線，並且祭天、祈福，感謝老天爺一整年的保佑，讓大地萬物休養生息，代表客家人重視感恩惜福，衍伸到現代，即愛護地球、永續發展的精神。
文化局說，當天除有去年入圍金曲獎「最佳客語歌手」及「最佳客語專輯獎」得主黃子軒樂團、來自印尼的新移民樂團DJ theory及原住民樂團接力演唱，以及「文化創異市集」，民眾可憑各攤位集章3枚，即可兌換客家美食1份，數量有限，趕緊前來把握。
(中時)
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