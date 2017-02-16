防治性侵「說不就是不！」 吳慷仁、郭書瑤合體發聲

勵馨攜手郭書瑤、吳慷仁發表「史上最難」公益影片

「性侵」往往最難說出口、也最複雜，勵馨基金會邀知名藝人拍攝《說不就是不》性侵防治系列4支廣告，代受害者說出最難說出口的故事。主角吳慷仁、郭書瑤今天合體現身呼籲「No Means No說不就是不」，破除性侵害迷思。

據統計，台灣近5年每年性侵通報量約1.4萬件，平均每37分鐘即有1件，推估無法求救、未通報黑數恐達上萬人。勵馨指出，性侵除了身體痛苦，心靈創傷更嚴重，尤其來自社會上對被害人的二度傷害，包括不友善的眼光、質疑性侵事件的真實性、甚至將「被性侵」的錯歸咎於被害人等。

有鑑於此，今年勵馨發起公益宣導短片拍攝計畫，邀曾經執導電影《寒蟬效應》的導演王維明，以及曾獲金馬獎的郭書瑤、金鐘視帝吳慷仁，共同拍攝4支「說不就是不(No Means No)」性侵防治公益廣告，今日更合體亮相宣導。

影片中的故事都是源自勵馨服務個案，其中2段有郭書瑤飾演「被男同學侵犯的小貞」、吳慷仁則為「因為性別迷思而成為性侵加害人的小凱」，以獨白方式呈現，希望向社會傳遞「說不就是不！我說願意才是願意」的沉痛呼籲。

吳慷仁表示，身為男性，對於性侵案件也難以理解，為什麼可以發生、被害人為何要躲在陰影下、外界為什麼要投以異樣眼光。社會不應該覺得丟臉，而應給與被害者力量。

他說，身邊常聽見有人開玩笑說「女生說不要就是要」，這句話應該被遺忘，台灣或許有數千年傳統包袱，但時代已經不同，男女都要更尊重彼此、重視自身說「不」的權利。

「No means No！」郭書瑤則分享，拍攝影片感同身受被害人心情，過去以為性侵離自己生活很遠，但身邊確實有不少好友遭遇性騷，真的不敢說出口，希望喚起更多人關注。

勵馨執行長紀惠容強調，性是兩情相悅、美好的事，任何人意願均應獲得同等尊重，說「想要」時不會被譏笑，說「不要」時被認真看待。在互相尊重、取得對方意願基礎上，對於「性」理解更有性別意識，減少性侵發生。

(中時)