時報台中春季旅遊展 竹縣25家業者祭500獎

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新竹縣政府近年來積極發展縣內觀光，縣長邱鏡淳並邀請全國民眾17日至20日前來「台中春季國際旅遊大展」新竹縣A567攤位，選購優質、優惠的觀光旅遊券及伴手禮。（陳育賢攝）

「2017台中春季國際旅遊大展」，新竹縣政府帶領縣內包括新竹喜來登大飯店等25家在地優質業者共同參展。（陳育賢攝）

此次新竹縣觀光旅遊業者參展內容優惠豐富又多元，小叮噹樂園門票全票原價500元，旅展下殺只要280元。（陳育賢攝）

「2017台中春季國際旅遊大展」於17日至20日在台中中時國際會展中心盛大開展，新竹縣政府此次帶領縣內25家在地優質業者共同參展，消費滿300元即可抽獎，另有多達500個以上獎項及下殺5折旅展優惠，縣長邱鏡淳邀請全國民眾來A567新竹館作客，嘗美食、搶好康！

縣府指出，此次參展業者分為觀光旅遊類，包括新竹縣觀光民宿協會、新竹縣旅館商業同業公會、新竹喜來登大飯店、新大竹北商旅、新竹縣農會、欣欣製茶廠、小叮噹科學主題樂園。

伴手禮類則有裕大農業生技、李記醬園、不老居休閒農園、隆源餅行、怡農茶園、哈客愛食品、竹林養身村、沙坑紅寶、黃記粄條、台富行（湖口鄉水芋產銷班農產加工室）、鑫香製油（三和製油廠）、豆之味豆腐坊、木酢達人（發生物科技）、得趣堂、湖口老街第2代、花語烘培工坊、峨眉茶行等。

而參展內容優惠豐富又多元，小叮噹樂園門票全票原價500元，旅展下殺只要280元；觀光民宿協會與旅館商業同業公會，旅展期間只要到新竹館攤位索取優惠宣傳單，即可憑單享有9折優惠。

欣欣製茶廠推出東方美人茶及蜜香紅茶茶葉原價600元，旅展優惠只要500元；木酢達人旅展全面8折優惠，還有更多優惠折扣，歡迎大家到台中春季國際旅遊大展新竹館來挖寶。

縣長邱鏡淳表示，新竹縣近年積極發展縣內觀光，配合中央打造「國家級台三線客庄浪漫大道」，此次新竹館就融入林舜龍國際化的台灣藝術家的作品包括峨眉「茶仔屋」、寶山「種子星球」以及竹編藝術家范承宗的作品芎林「旁邊」設計舞台意象，歡迎民眾到新竹館攤位逛逛，為緊接而來的連續假期，安排1場浪漫的輕旅行。

(中時)