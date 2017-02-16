台北世大運》機捷開通 沿途可欣賞15種賽事

2017年台北世大運即將在8月舉行，隨著機場捷運開通，屆時國人可以在沿途欣賞到15種運動賽事。(世大運執委會提供)

桃園機場捷運自16日至3月1日開放民眾試乘，台北世大運執委會執行長蘇麗瓊、副執行長薛春明、副執行長游適銘率領同仁試乘，感受機場捷運快捷與穩定。未來國際觀眾可搭乘桃園機場捷運至新莊體育園區觀賽，或轉乘臺北捷運觀看15項賽事，規劃最便利的觀賽途徑。

桃園機場捷運沿途21站，其中台北車站（A1）連結台北捷運淡水信義線、板南線，可抵達南港展覽館、台北市立天母棒球場等9座場館；三重站（A2）可轉乘中和新蘆線，就近觀看游泳馬拉松、棒球、足球等5項賽事；林口站（A9）鄰近選手村，來自150國選手屆時可搭乘世大運官方接駁巴士前往桃園機場捷運，感受最溫暖的人情味。

台北世大運執委會表示，屆時貴賓、代表團、選手、媒體憑台北世大運發放之官方認證卡，可免費搭乘桃園機場捷運、台北捷運、台北市及新北市公車，遊覽桃園市、台北市、新北市人文風貌，實質刺激國內消費市場。

世大運執委會藉由世大運促進台北市觀光旅遊，於賽會前、後及賽會期間辦理城市導覽活動，推出以文化、生態、美食及運動等主題的特色遊程，遊客可選擇搭乘桃園機場捷運、觀光巴士等交通工具，遊覽大稻埕、華山及松山文創園區、台北101等必遊景點外，也將爬山、賞夜景、手作及體驗YouBike等納入，讓這群來自世界各地的貴客在賽會之餘，能多留一兩天盡情地欣賞及體驗臺北及臺灣在地人文風光，並留下美好的印象。

旅客離境前3小時可於台北車站（A1）預辦登機及寄掛行李，第一階段結合國籍航空長榮航空、中華航空、立榮航空、華信航空，自助報到櫃台提供中文、英文、日文、法文、德文等6種語言服務。

世大運執委會自台北車站搭乘直達車至桃園機場第一航廈站，並試用全車免費Wifi服務，回程則搭乘區間車，沿途通訊也十分順暢。桃園機場捷運通車後，將完善世大運交通網路，輸運尖峰時間人潮，達到世大運與桃園、新北、台北民眾互利局面。

(中時電子報)