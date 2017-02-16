吸收姊弟戀室友品管兼送貨 男遭逮：為止痛染毒
綽號「菜鳥仔」45歲蔡男涉嫌販毒，他因脊傷不良於行，吸收姐弟戀室友送貨，並兼當品管師試毒純度，日前警方循線至大甲租屋處逮人，並搜出海洛因8.41公克、安非他命57.12公克及吸食器等，身材壯碩的蔡嫌供稱，因當搬運工時脊椎受傷「為止痛而染上毒癮」。
警方搜索時發現蔡嫌坐在地上、無法起身，一問之下才得知蔡嫌曾當工地搬運工，去年脊椎受傷，開刀後未完全痊癒，他辯稱止痛針藥效強度不夠，無法緩解病痛，需施用海洛因，因無力工作，只能販賣安非他命維持生計。
警方調查，蔡嫌透過通訊軟體兜售毒品，因不良於行，委由32歲、22歲姊弟戀室友幫忙送貨，但於兩人身上搜出安非他命1.24公克，經驗尿也有毒品反應，情侶見狀改口「只是偶爾試看看純不純？」警另查獲2名藥腳，全案訊後依毒品危害防制條例，移請台中地檢署偵辦。
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(中時)
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