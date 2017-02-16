台商聯合總會長大葉演講 鼓勵學子接軌世界
世界台灣商會聯合總會長林見松、財團法人農業科技研究院董事長吳明敏，16日下午至大葉大學演講，分享台商經驗，鼓勵學子提升外語能力，趁年輕多把握機會，到國外看看、闖一闖，開拓視野。
今天的講座以「談世界台灣商會聯合總會和台商的海外經歷」為題，談未來市場展望與人才需求等議題，包含多明尼加、越南、香港等地台商會幹部也到場參加。
大葉大學校長歐嘉瑞表示，全球經濟發展已由英美歐陸轉向亞洲，東協十國正在崛起，林見松白手起家、經營航運有成，還曾榮獲澳洲維多利亞省總督「多元文化貢獻特別獎」，寶貴經驗能帶給學子許多啟發。
立志要往海運發展的林見松說，他考上大學後，每天都到系館閱讀財金報刊，掌握貨運金融訊息，也受到許多企業家的成功經驗啟發；他勉勵大學生們，健康的身體是一切的根基，要及早培養時間管理、獨立思考、解決問題的能力。
吳明敏則強調，過去一個公事包就能出去闖天下，現在則講求合作、團體戰，農科院作為農業科技化及新創農企業的發展平台，未來將打造動物、水產、農作物等訓練基地，透過國際合作，幫青年開創新事業。
(中時)
關鍵字：世界台灣商會聯合總會、林見松、吳明敏、大葉大學
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