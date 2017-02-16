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台商聯合總會長大葉演講 鼓勵學子接軌世界

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台商聯合總會長大葉演講 助學子接軌世界
世界台商聯合總會長林見松(中)、農科院董事長吳明敏(左三)一行人，拜會大葉大學葉松根創辦人(左四)、歐嘉瑞校長(右四)。（謝瓊雲攝）
台商聯合總會長大葉演講 助學子接軌世界
大葉大學邀請世界台灣商會聯合總會長林見松演講，與學子分享海外台商的成功經驗。（謝瓊雲攝）
台商聯合總會長大葉演講 助學子接軌世界
財團法人農業科技研究院董事長吳明敏與大葉大學學生分享政府積極推動的「新南向政策」。（謝瓊雲攝）

世界台灣商會聯合總會長林見松、財團法人農業科技研究院董事長吳明敏，16日下午至大葉大學演講，分享台商經驗，鼓勵學子提升外語能力，趁年輕多把握機會，到國外看看、闖一闖，開拓視野。

今天的講座以「談世界台灣商會聯合總會和台商的海外經歷」為題，談未來市場展望與人才需求等議題，包含多明尼加、越南、香港等地台商會幹部也到場參加。

大葉大學校長歐嘉瑞表示，全球經濟發展已由英美歐陸轉向亞洲，東協十國正在崛起，林見松白手起家、經營航運有成，還曾榮獲澳洲維多利亞省總督「多元文化貢獻特別獎」，寶貴經驗能帶給學子許多啟發。

立志要往海運發展的林見松說，他考上大學後，每天都到系館閱讀財金報刊，掌握貨運金融訊息，也受到許多企業家的成功經驗啟發；他勉勵大學生們，健康的身體是一切的根基，要及早培養時間管理、獨立思考、解決問題的能力。

吳明敏則強調，過去一個公事包就能出去闖天下，現在則講求合作、團體戰，農科院作為農業科技化及新創農企業的發展平台，未來將打造動物、水產、農作物等訓練基地，透過國際合作，幫青年開創新事業。

(中時)

關鍵字：世界台灣商會聯合總會林見松吳明敏大葉大學
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