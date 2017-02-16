勝前年陸冠軍江蘇 富邦14人敲安 奪創隊首勝

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陳凱倫對中國天馬隊熱身賽單場安打2支2。(資料照 范揚光攝)

富邦悍將16日與2015年中國棒球聯賽冠軍江蘇天馬隊進行自辦熱身賽，全場共有14名打者敲出安打，終場靠著密集火力，以8比1贏得創隊以來首勝，為進軍中職打出好頭采。

富邦此戰張建銘、李宗賢、于孟雄、陽冠威、張瑞麟、徐育澄、林瑋恩、張淯虎、高國麟、林旺衛、高孝儀、林志洋、吳宗峻各敲1支安打，陳凱倫單場2支2，並帶有1分打點，于孟雄則貢獻2分打點。

富邦1局下由張建銘的二壘安打帶動攻勢，隨後李宗賢、陳凱倫、于孟雄、陽冠威、新秀張瑞麟再以連續安接應，一舉攻下4分奠定勝基。

富邦此役7位投手黃亦志、陳泓亦、彭世杰、潘庭豐、蕭一傑、增菘瑋與林羿豪，演出漂亮投手車輪戰，潘庭豐失1分，另6人都未失分，成功壓制對手攻勢。

(中時電子報)