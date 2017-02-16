台南新化農會傳現金賄選 1人交保
全國農會19日選舉，台南新化區農會驚傳全市首件現金賄選，每票金額1200元至2000元，已有數人坦承收到賄款，交付賄款的農會蔡姓小組長以新台幣8萬元交保。
台南地檢署今天指出，南檢接獲新化區農會賄選情資，昨天指揮警調傳喚樁腳、農會會員等20多人到案，有數名會員及證人坦承收到賄款，且繳回賄款現金新台幣1200元。
身為農會小組長的蔡姓樁腳，也坦承交付賄款給選民，南檢訊後以8萬元交保，其他人請回，全案擴大偵辦。1060216
(中央社)
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