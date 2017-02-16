防司機過勞 歐盟訂每日駕駛上限9小時
國道車禍引起社會關注司機從業人員疲勞駕駛議題，歐盟為促進交通安全，規範司機每天駕駛不得逾9小時，且駕駛4個半小時必須休息45分鐘。
國道5號近日發生遊覽車重大傷亡事故，各界針對事故主因是否涉及司機疲勞駕駛、車體安全性及低價團費進行討論。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）為防止業者不當競爭、促進交通安全及保障司機的工作條件，訂有司機駕駛時數及休息規範。
這套規範司機每天駕駛不得超過9小時，且駕駛4個半小時必須休息45分鐘，而這45分鐘另可以拆成先休息30分鐘另再休息15分鐘，另外每週駕駛時間不能超過56個小時，每週有2次可例外再延長1小時至10小時，但兩週合計則不能逾90個小時。
換句話說，若駕駛第一週工作總時數56小時，第二週最多就只能開車34個小時，以確保不會過勞，另外這些規範會透過適當設置的行車計時紀錄持續監控。
歐盟規定司機每天至少要休息11個小時，因此參加歐洲旅行團的旅客應該都曾被導遊叮嚀，務必配合行程勿延遲，而當司機休息時間也不能去打擾，就怕違規。1060216
(中央社)
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