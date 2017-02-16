遊覽車翻車 藍營要求林全赴立院專案報告
國民黨團今天針對遊覽車翻車意外發函給立法院長蘇嘉全，要求行政院長林全針對此案進行專案報告，說明善後處理情況與改善計畫，並請蘇嘉全召集朝野協商。
立法院第9屆第3會期明天開議，將邀請林全進行施政報告及對林全施政總質詢。由於日前國道5號發生賞櫻團遊覽車翻車的重大死傷意外，國民黨立法院黨團今天發函給蘇嘉全，請立法院要求林全針對此案進行專案報告。
國民黨團發函給蘇嘉全指出，繼去年7月中國大陸遼寧省旅行團在國道2號發生火燒車造成全車26人死亡，相隔7個月，國道5號再度發生蝶戀花賞櫻團遊覽車翻車重大車禍，造成33名國人罹難。
國民黨團表示，17日立法院第3會期將開議，林全將進行施政報告，國民黨團鑒於此一事件再度曝露政府對於遊覽車管理的諸多重大缺失，同時重創台灣觀光旅遊的國際形象，特函立法院要求林全對此案進行專案報告，說明善後處理情況與改善計畫，並請蘇嘉全對此一請求進行朝野協商。1060216
(中央社)
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