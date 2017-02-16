防範禽流感 警方找到涉嫌丟棄死禽飼主
嘉義縣13日傍晚發現亂丟的死鴨禽體確診H5亞型病毒，警方昨天找到涉嫌丟棄的黃姓飼主，不過，飼主否認丟棄，家畜所已採其飼養的禽體送驗，若確診將重罰。
嘉義縣民雄鄉私宰烏骨雞被驗出禽流感病毒H5N6陽性反應，後續送驗位於朴子市來源場的烏骨雞，以及六腳大排附近發現20餘袋死鴨禽體，昨天檢體被驗出H5亞型高病原性禽流感病毒，烏骨雞場885隻全數銷毀。
嘉義縣家畜所昨天又在六腳大排至出海口發現有近40袋死雞鵝禽體，檢體已送驗，結果未出爐，飼主任意棄置禽體，在禽流感疫情升高之際，相當敏感，縣長張花冠要求警方協助追查。
警方昨天找到黃姓飼主有可能涉嫌棄置死禽，員警在黃姓飼主家禽混養場發現的飼料袋，跟漂流在六腳大排的飼料袋是同款式，但飼主否認棄置家畜，只承認有家禽死亡，已挖洞掩埋，後來又說是燒掉，正進一步查證中。
黃姓飼主的家禽場飼養隻數在500隻以下，雖然不用登記，但並未圍網，因此，由嘉義縣府依動物傳染病防治條例裁處新台幣3萬元罰鍰。
另外，附近也有陳姓飼主飼養鵝隻，隻數超過500隻且未辦理畜牧場登記，也未圍網，將依畜牧法及動傳條例各裁處3萬元罰鍰。1060216
(中央社)
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