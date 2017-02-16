藍委：同性議題黨要有立場 勿含糊其詞

國民黨立委孔文吉今天表示，國民黨針對同性戀的議題，應該要有立場，應要求法務部提出一個專法來處理同性婚姻的事，不能再含糊其詞。

此外，對於國道5號13日晚間發生賞櫻團遊覽車翻車意外，國民黨立委林德福則說，這次國道發生如此嚴重的車禍，交通部沒有人出來負責，全部推給旅行社與司機，站在在野黨的角度，應該好好的要求與監督，這樣才對得起人民。

立法院新會期明天開議，國民黨下午依慣例舉辦立法實務研討會，會中針對所要推動的優先法案進行說明，並舉行綜合座談。

孔文吉則在會中針對同性婚姻發表看法說，國民黨針對同性戀的議題，有支持、也有反對，國民黨應該要有立場，應要求法務部提出一個專法來處理同性婚姻的事，不能再含糊其詞。

孔文吉表示，這樣的立場不是說要反對黨內的立委提出支持同性戀的版本，是要求法務部如何設定一個專法，來保障同性婚姻的議題。

研討會中，不少國民黨立委也針對青少年吸食毒品的相關議題發表意見，國民黨立法院黨團書記長王育敏表示，毒品對於孩子的傷害大，家長很焦慮，作為在野黨是責無旁貸的，要逼著執政黨要嚴肅面對，且提出有效的的辦法，這也是他們最重要的目標。1060216

(中央社)