藍委：同性議題黨要有立場 勿含糊其詞
國民黨立委孔文吉今天表示，國民黨針對同性戀的議題，應該要有立場，應要求法務部提出一個專法來處理同性婚姻的事，不能再含糊其詞。
此外，對於國道5號13日晚間發生賞櫻團遊覽車翻車意外，國民黨立委林德福則說，這次國道發生如此嚴重的車禍，交通部沒有人出來負責，全部推給旅行社與司機，站在在野黨的角度，應該好好的要求與監督，這樣才對得起人民。
立法院新會期明天開議，國民黨下午依慣例舉辦立法實務研討會，會中針對所要推動的優先法案進行說明，並舉行綜合座談。
孔文吉則在會中針對同性婚姻發表看法說，國民黨針對同性戀的議題，有支持、也有反對，國民黨應該要有立場，應要求法務部提出一個專法來處理同性婚姻的事，不能再含糊其詞。
孔文吉表示，這樣的立場不是說要反對黨內的立委提出支持同性戀的版本，是要求法務部如何設定一個專法，來保障同性婚姻的議題。
研討會中，不少國民黨立委也針對青少年吸食毒品的相關議題發表意見，國民黨立法院黨團書記長王育敏表示，毒品對於孩子的傷害大，家長很焦慮，作為在野黨是責無旁貸的，要逼著執政黨要嚴肅面對，且提出有效的的辦法，這也是他們最重要的目標。1060216
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。