張孝全手工書送媽 自嘲求婚會搞尷尬

演員張孝全今天單膝下跪上演求婚戲，逗樂香港藝人鄭秀文；張孝全自嘲個性問題，求婚時應該會把場面搞得很尷尬。曾親手用照片做成一本書送媽媽，但沒送過女友。

「合約男女」遠赴法國實景拍攝，劇情講述鄭秀文（Sammi）飾演對愛情絕望的霸氣女總裁，決定借精生子，經嚴格篩選後挑中飾演快遞員的張孝全，聘任他當貼身助理兼司機，兩人簽下「精主合約」，17日全台上映。

鄭秀文和張孝全下午在台北出席記者會，談起對戲，張孝全說，第1場對戲就要罵鄭秀文，緊張到一直忘詞；鄭秀文表示，張孝全是慢熟型，一開始話很少，但很快就找到兩人默契。

片中沒求婚戲，電影公司安排張孝全補求婚，張孝全拉住綁著大戒指造型氣球的紅線，單膝下跪向鄭秀文求婚，逗得鄭秀文笑喊「戒指可以小一點嗎？」張孝全還把大戒指套在鄭秀文脖子，笑翻全場。

張孝全坦言個性大男人，自認是「還可以」的男友，會逗女友笑、幫忙買東西。片中製作手工書送鄭秀文，他說，就讀復興美工時，曾送媽媽用照片做成的一本書，但沒為女友做過。

有沒有想像過求婚畫面？張孝全表示，目前還沒有，但依他的個性，應該會把求婚場面搞得很尷尬，還是少點人在場好了，對結婚則是順其自然。

飾演霸氣女總裁，鄭秀文笑說，私下個性較樂觀、開朗，有一點點多愁善感，1年1次而已；也會有霸氣的時候，但不多，隨年紀漸長，脾氣也變柔軟。最後鄭秀文還加碼清唱一小段電影主題曲「理智與感情」。1060216

(中央社)