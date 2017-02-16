緝捕毒品槍械犯 金門警方一天破2案

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金門縣警察局刑警大隊一天內緝捕2名通緝犯，起出安非他命200公克、模擬槍1把和子彈3發。全案依毒品等罪嫌移送法辦。

縣刑大表示，來自高雄的謝姓男子因毒品案遭到通緝藏匿到金門；警方接獲線報，在福建金門地院主任檢察官康惠龍指揮下，於金寧鄉頂埔下村郊貨櫃屋工寮執行緝捕，當場查獲謝嫌持有安非他命200.3公克。

縣刑大當晚再追捕涉及逞兇鬥毆案主嫌、65年次的南投劉姓男子，在金城北門珠浦北路將他逮查捕到案。警方並在劉嫌帶領下，於金寧鄉中堡村郊空屋內取獲模擬槍1把和子彈3發，子彈殺傷力待驗中。

刑大表示，謝男供稱毒品是從台灣宅配到金門，供自己食用。警方將持續擴大追查毒品及槍械來源，以及涉嫌販售毒品流向與事證。1060216

(中央社)