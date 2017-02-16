賞櫻團翻車司機亡 勞部：協助職災補助
勞動部今天表示，在賞櫻團車翻車意外身亡的遊覽車司機沒有勞保；不過，勞動部的職災個案管理員將協助家屬申請相關補助。
蝶戀花旅行社主辦的賞櫻團於13日晚間在國道翻車，造成包括駕駛康育薰在內的33人死亡。蝶戀花雖稱與司機康育薰無僱傭關係，但台北市勞動局初步判定兩者有僱傭關係。
勞動部說，由於蝶戀花旅行社未依法為康育薰投保勞保，勞保局將依規定裁罰；勞動部也將請職災個案管理員協助家屬依「職災勞工保護法」申請相關補助。
另外，勞動部表示，傷亡的旅客當中，有9位具有勞保身分，7名具有國保身分，6名正在領取勞保老年年金，勞保局將派員聯繫傷亡者的投保單位或家屬，告知相關保險給付權益外，也將建立服務窗口協助請領保險事宜。1060216
(中央社)
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