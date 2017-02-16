詹啟賢：319槍擊不能由我擔責任
前國民黨副主席詹啟賢今天拜訪台北市成功國宅，與居民座談。他在會上談到319槍擊案時表示，他只懂醫療，很遺憾經過多年調查找不出答案，但不能由他來擔這個責任。
詹啟賢下午赴成功國宅，與居民舉行「國民黨2020贏回來改革座談會」。他在會上詳述自己的政見理念，及對台灣醫療方面的經歷。
他在講到2004年319槍擊案時表示，當年醫療團隊只是處理前總統陳水扁的傷口，至於「在哪裡發生？怎麼發生的，完全不是我們能夠回答的。我們只懂怎麼處理傷口」，傷怎麼來的，只有刑事或特殊鑑定人員才懂。
他說，319槍擊案的疑問到今天還是沒有答案，但找不出答案不能由他來擔這個責任，很多人對陳水扁有不諒解的地方，卻「將這種憤怒投射到我身上」。
詹啟賢也提到年金改革，認為責任在政府，不在軍公教。「因為經濟沒有搞好，政府缺錢，政府把責任歸給軍公教不對，污名化更是不對」。
詹啟賢表示，目前民眾對國民黨的觀感是現今國民黨的問題，怎樣重新獲得社會肯定、認同，跟民意再接近一點，是國民黨目前最重要、要改變的地方。
他說，國民黨部有些舊思維需要改變，「黨部都是幾十年前的照片」，年輕人不會有興趣。國民黨在台灣有很多建設，應該多講一點現在的事。1060216
(中央社)
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