警方逮捕台日雙重國籍軍火販 查獲3把改造槍

警方破獲擁有台灣、日本雙重國籍的男子擁槍自重，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪移送台北地檢署偵辦。（李文正翻攝）

警方從男子高村世龍住處起出三把改造槍枝。（李文正翻攝）

日本、台灣雙重國籍的29歲男子高村世龍，遭朋友檢舉賣毒並擁槍自重，平時往來台、日兩地，白天賣銀製品，晚上賣毒兼改造槍枝，警方先用日語表明身份，但想到他已經被抓了5次，應該會說國語，當用國語詢問毒品在哪裡，他直接回答「我拿給你」，還主動拿出3把改造槍，辦案刑警說：「從沒見過這麼配合的嫌犯。」訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪移送台北地檢署偵辦。

高村世龍的父親是日本人，母親是台灣人，國小、國中時常換學校唸書，因而認識三教九流的朋友，來台主要從事銀製品買賣，還幫忙「客製化」，平時就在租屋處當「宅男」，整日足不出戶。

警方接獲高村世龍的朋友檢舉，指他賣毒還擁槍自重，因而在門口埋伏，想要趁他身上沒有武器，一擁而上，避免攻堅駁火，但刑警用日語表明身份，他點頭表示「嗨」，警察才想到，他之前被逮捕5次，而且在台灣唸書，應該會說國語，立即改用國語交談。

警方問：「毒品放在哪裡？」高村世龍相當配合「我拿給你！」警察問槍，他回答有，又說「我拿給你」警察問還有沒有，他說真的沒有，總共拿出3把非法改造槍枝，大麻10多公克，火藥和改造子彈，有如小型軍火庫，警方「沒看過這麼配合軍火販」。

(中時)