旭光高中學陳彥丞64級分 榮登全校最高分

▲旭光高中校長吳明順〈左3〉頒發獎金給學測成績優異同學。（楊樹煌攝）

▲旭光高中原民身份的林永昌同學成績55級分，可以原住民外加名額錄取政治大學政治系。（楊樹煌攝）

旭光高中高三學生參加106年學科能力測驗，成績裴然，三甲陳彥丞同學榮登全校最高級分64級分，成績可上台大物理治療系、另具原住民身份的林永昌同學55級分，可以原住民外加名額錄取政治大學政治系；校長吳明順今〈16〉日特別頒發獎學金給成績優異同學。

旭光高中校長吳明順表示，今年學測該校最高級分64級分、總級分60級分以上有3人，佔1.4%、總級分50級分以上有39人，佔18.6%、全校101人(48.1%)的學生成績超越全國均標44級分。

其中從國中部直升的陳彥丞同學，是全校最高級分64級分、具原住民身份，身材高大的林永昌同學55級分，是仁愛鄉賽德克族，在校擔任班長，3年前他就讀旭光時，就曾跟媽媽說，3年後他要讓他的名字出現在學校的跑馬燈上，終於以優秀成績達成目標，他表示希望能讀政大政治系，未來至原住民委員會或相關機構工作，為原住民爭取權益。

(中時)