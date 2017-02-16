獅隊首場紅白對抗賽 林其緯、廖文揚先發

獅隊首場紅白對抗賽先發名單。（取自統一獅粉絲團）

備戰中華職棒新球季，中職4隊春訓自辦熱身賽相繼啟動，統一獅今天(16日)展開首場實戰，在台中台體大棒球場進行隊內的紅白對抗賽，兩隊分別排出林其緯、廖文揚先發，獅隊也將在粉絲團進行線上文字直播。

因台南棒球場在進行結構性及看台整建工程，預計3月底才正式完工，因此獅隊春訓熱身賽只能另尋場地，今、明兩天以及20、21日，都將在晚間於台中棒球場打紅白對抗賽，2月27日則會移師高雄澄清湖棒球場參與「港都盃」，與韓職球隊進行熱身交流賽。

少了隨經典賽中華隊訓練的潘威倫、王鏡銘、陳韻文、陳鏞基、林志祥、羅國龍等主力球員，獅隊今天分紅白兩隊開戰，由先發投手林其緯領軍的隊伍中，包括多名新秀，去年狀元郎蘇智傑扛第4棒，5棒為鄭鎧文；另一隊則由廖文揚掛帥，中心打線由唐肇廷、潘武雄、鄧志偉組成。

(中時電子報)