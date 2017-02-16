華麗的轉身！John Galliano：「我在Maison Margiela感覺到更加自由，很享受每刻的工作狀態。」

《VOGUE》雜誌提供。

當年因反猶言論而遭解雇的前Dior設計師約翰加利安諾John Galliano，入主Maison Margiela再次以他天馬行空的想像力與奇趣詭異的黑色幽默，從跌入萬劫不復的谷底完成華麗的轉身。褪去昔日瘋狂桀驁的「海盜船長」形象，這次僅披著Maison Margiela象徵性的實驗室白色長袍，多年來的贖罪沉潛，如今證明時裝界的天才再次歸來，涅槃重生。

當低調內斂的Maison Margiela遇上張狂戲劇性的約翰加利安諾John Galliano，很多人在當時發出質疑聲浪。Maison Margiela這個實驗性的品牌，以解構主義揚名，慣於尋找老舊的面料，解構後，再重塑它，賦予新的語彙，已成為品牌的核心美學。約翰加利安諾John Galliano則是個「無可救藥的浪漫主義大師」，以極盡浮誇妖嬈的華麗裝飾元素見長，然而，這是人們停留他於Dior時期任內的印象。如今的他，吸取Maison Margiela解構的抽像拼貼概念，著重面料工藝處理與時裝的藝術性，滲透自身骨子裡的浪漫主義色彩，創造出一套套「會說故事的時裝」。

Maison Margiela的高級訂製Artisanal（手工藝術）系列的核心精神為何？約翰加利安諾John Galliano表示：「Artisanal系列為整個團隊塑造了時裝屋其他高級成衣系列的方向。我們需要這股精髓，只有這樣我們才能夠將其變化為成衣和配飾。」甫發布的2017 Maison Margiela Artisanal春夏高級訂製系列，主題為「濾鏡Filter」，將解構主義玩得痛快之餘，並與藝術家Benjamin Shine合作，透過摺疊與蒸氣熨斗，在黑色薄紗上勾勒出栩栩如生的女人臉龐，氤氳飄渺地縈繞在白色大衣上頭；而噴出一嘴彩虹人臉的白色透明紗衣，讓人不禁想起snapchat的濾鏡，整個系列流露著怪誕幽默的氛圍。

相比當年遊走在Dior與個人品牌間要做32個系列，約翰加利安諾John Galliano現階段找到了平衡，循著自己的方式工作，他表示：「我在Maison Margiela感覺到更加自由，靈感也隨著自由開放的心態，源源不絕的乍現。我很享受這種模式的工作狀態，滿懷激情和愉快的心情，即使對於混沌的時刻，也能全身而退。」

※來源：Indigital、Instagram（@jgalliano, @maisonmargiela）、AP

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