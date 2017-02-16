80歲老婦吞清潔劑輕生 兒目睹悲働

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我要評比

新北市萬里一名80歲郭姓老婦疑久病厭世，昨晚7時吞下清潔劑輕生，兒子返家目睹母親痛苦掙扎，趕緊報警送醫，仍於今天凌晨宣告不治，家屬情緒悲慟不已。

郭男兒子向警方表示，母親生前罹患心血管疾病，曾透露輕生念頭，警方在現場並未找到遺書，完成報驗程序後將郭婦遺體交還家屬。

★再給自己一次機會，請撥生命線：1995。

(中時)