毒殺金正男第3嫌落網 為印尼籍女嫌男友

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馬來西亞警方早前在吉隆坡機場逮捕，涉嫌殺害金正男的印尼籍女子，今日再逮捕第3嫌為她的男友，馬來西亞籍男子。(圖/美聯社)

馬來西亞警方今日下午4點半，宣稱再逮捕第3名涉嫌殺害金正男的嫌犯，警員說，昨日晚間拘留1名馬來西亞籍男子，據信是已遭逮捕的印尼籍女嫌男友。

《美聯社》報導，警官Abdul Samah說，這名遭逮捕的馬來西亞籍男子，供稱已遭逮捕的女子持印尼旅行證件。

馬來西亞警方今日稍早已羈押第2名涉案的印尼籍女嫌，年僅25歲的西蒂‧艾莎（Siti Aishah），此次遭逮的馬來西亞籍男子是該名嫌犯的男友。

13日北韓領導人金正恩胞兄金正男遭毒殺，警方目前共逮捕3名嫌犯，2女1男，1名29歲越南籍女子，1名25歲印尼籍女子，以及1名馬來西亞籍男子。

(中時電子報)