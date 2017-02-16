陸客減少釀災？羅智強批「政策殺人」
蝶戀花旅行社遊覽車翻覆意外，造成33人死亡。政府去年便曾指示要嚴查低價團，現又發生意外。交通部長賀陳旦解釋，恐因陸客減少，使旅遊業以低價吸引國內遊客求生。對此，前總統府副秘書長羅智強則發文批評，這是「政策殺人」。
去年發生陸客團國道火燒車事件後，行政院長林全曾指示要嚴查低價團，如今卻又發生意外。賀陳旦解釋，由於陸客減少，旅遊業可能低價攬客以求生存，然而過往政府對陸客團介入較多，對國內旅遊則未直接介入一日遊等價格機制，交通部現將主動查核。
羅智強則於臉書發文批評，賀陳旦點出了蔡英文一直不敢面對的問題，「陸客減少」。旅遊業者為彌補陸客不來的缺口，以低價團拉攏國內旅遊市場，然而政府卻未對國內旅遊相關層面多加了解，對於遊覽車業司機是否有足夠休息時間也並不清楚。
「陸客不來，是因為九二共識」。羅智強稱，此為蔡英文不願承認九二共識的種種代價，到底還要人民犧牲多少、傷痛多少，才願意面對？「蔡總統，這就是『政策殺人』！」
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書
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