毛小孩升巡佐 身穿一線四星背心
花蓮縣警察局玉里分局今天舉辦初任警察官公開授階儀式，其中，卓樂所毛警察王小胖「升官」，穿上繡有一線四星的警犬背心，成為榮譽巡佐，十分可愛。
卓樂所王小胖是一隻公的台灣高山犬，民國102年12月25日生，103年2月進入永豐派出所，跟著副所長王國開始從警生活，105年8月11日調派卓樂所服務至今。
王國表示，王小胖平日協助駐地維安，與洽公民眾互動、促進良好警民關係外，並穿上宣導衣服，在玉里地區協助反詐騙宣導，還當場表演坐下、趴下、握手、跳、站立及敬禮等才藝，增添不少歡樂氣氛。
王國說，王小胖今年4歲，換算成人類歲數大約服務28年了，年資比自己還高；今天獲得殊榮，讓身為主人的他感到與有榮焉，並會持續帶著小胖宣導及為民服務。
玉里分局長鍾德勳為新進人員授階，嘉許馬正傑等員警秉持初生之犢不畏虎精神，盡心做好每一件事，期盼能一本初衷，堅持到底。1060216
(中央社)
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