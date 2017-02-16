金正男遇刺 BBC：北京平壤反應謹慎
北韓領導人金正恩的兄長金正男在馬來西亞遇刺身亡，外界關注中國大陸與北韓關係是否受影響。BBC指出，北京與平壤至今對此事件反應謹慎，雙邊交流互動未出現反常跡象。
金正男生前長期在北京與澳門生活，外傳受中國大陸保護。他13日在吉隆坡機場遭殺害後，英國廣播公司（BBC）中文網專文指出，北京與平壤的關係是否生變將引發外界猜測。
文章指出，金正男和先前遭處決的姑丈張成澤都與中國大陸關係密切。許多觀察家認為，如果最後證實金正男確實是被金正恩派人殺害，北京與平壤的關係將再度陷入緊張。
BBC分析，這次行刺發生在吉隆坡，而非金正男長期生活的北京和澳門，也許顯示出北京對金正男的保護，以及北韓顧及不能在中國大陸地盤上動手的警告。
金正男曾說金正恩欠缺領導特質，且北韓權力繼承不成功，需要中國式改革。另有評論人士指出，北京將金正男視為北韓政權的備胎，希望北韓萬一發生事變時擁護他上台，穩定局勢。
這些理論似乎證明金正恩刺殺金正男的理由，也說明北京將為此感到憤怒，與平壤的關係恐現不確定性。
但文章指出，金正男遇害後，北韓駐瀋陽領事館仍舉行金正日誕辰75週年紀念活動，中國人民政治協商會議遼寧省委員會一名副主席出席，顯示雙方交流正常。
此外，有傳聞指中國大陸在金正男遇刺後向北韓邊境增兵1000人，但地處兩國邊境的丹東消息人士指出，當地沒有出現任何反常跡象，到北韓的旅遊活動也未受影響。
中國大陸外交部發言人耿爽15日在例行記者會回應提問時說，陸方將密切關注金正男遇害相關事態發展。對於金正男妻兒是否在澳門，耿爽僅回答「不掌握相關情況」。
值得注意的是，耿爽對金正男妻兒是否在澳門的回應並未出現在中國大陸外交部的新聞通稿中。BBC認為，這顯示北京對此事態度謹慎。
北韓至今拒絕就金正男遇害發表任何公開評論。1060216
(中央社)
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