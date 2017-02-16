劉喬安涉偽證首開庭 求法官給自新機會

「太陽花女王」劉喬安（前左）遭週刊爆料是援交妹，但她否認並涉嫌作偽證，遭檢方起訴。台北地院16日首度開庭，劉喬安坦承犯行，說會這樣做是要保護小孩，希望法官給她自新的機會。中央社記者王揚宇攝 106年2月16日

「太陽花女王」劉喬安遭週刊爆料是援交妹，但她否認並涉嫌作偽證，遭檢方起訴。台北地院今首度開庭，劉喬安坦承犯行，說會這樣做是要保護小孩，希望法官給她自新的機會。

本名劉依函的劉喬安，民國103年底遭「壹週刊」踢爆是高檔援交妹；劉以證人身分到台北地檢署出庭時，曾簽名具結，證稱是去賣酒，而非週刊報導去援交。

檢方勘驗劉喬安被拍的影片，及她與記者間LINE對話紀錄，認定劉去飯店賣酒的說法不實，以涉犯偽證罪查辦，向法院聲請簡易判決處刑。

台北地方法院今天開庭審理，劉喬安坦承犯行，但她的律師採取無罪答辯；法官指出，雖然劉喬安認罪，但辯護人做無罪答辯，本案不宜改行簡式審判程序。

庭末，劉喬安拿出預擬的稿，向法官緩緩陳述為何做偽證的原因；劉說，請法官體諒她當時非公眾人物，只是一個單親媽媽，「小孩是我的一切」，怕孩子會受到欺負或霸凌；第一次開偵查庭時，「我被媒體的大陣仗嚇到」，沒勇氣面對而說謊。

劉喬安調整情緒向法官說，自己已撐過來，靠自己的力量撫養女兒，希望法官能給她一個自新的機會。1060216

(中央社)