香港迪士尼新飯店 4月底開幕
香港迪士尼樂園度假區今天公布，第3間飯店將於4月30日開幕。新飯店命名「迪士尼探索家度假酒店」，以1920年代初的探險黃金時期為主題，每晚房價近新台幣1萬元。
根據香港迪士尼樂園網頁資料，住宿一晚加計服務費為港幣2420元起（約新台幣9700元）。在開幕前預訂，可享與迪士尼朋友進餐、免費客房升級、遊樂設施優先入場證等優惠。
據香港媒體報導，新飯店高7層，有750間海景或園林景客房。飯店內的4個主題庭園設計分別代表亞洲、南美洲、非洲或大洋洲特色，以迪士尼動畫角色命名。
「迪士尼探索家度假酒店」開幕後，香港迪士尼樂園度假區提供房間數總計1750間。香港迪士尼樂園度假區行政總裁劉永基表示，增加的飯店房間可以推動度假區的商務會議業務發展。
報導說，因應新飯店開幕，香港迪士尼將徵才600人，初級服務生和初級房務員起薪有港幣1萬3800元（約新台幣5萬5000元）。1060216
(中央社)
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