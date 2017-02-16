入黨補正風波 藍北市黨部坦承誤解函令

媒體報導，國民黨台北市黨部通令同一地址多人申請入黨可補正。國民黨今天表示，這是市黨部基層人員對中央函知的內容誤解。市黨部也坦承，發出通知後馬上廢止，並未影響選舉。

國民黨主席選舉因為人頭黨員鬧得沸沸揚揚，「新新聞」報導，為了避免清查人頭黨員打到自家人，國民黨台北市黨部發布公告，針對同一地址多人申請入黨，就算已經鍵入主檔系統，仍可通知申請補正，避免影響黨員權利，遭黨內人士質疑「作弊」。

對此，國民黨主席洪秀柱下午受訪表示，細節她不清楚。對於外傳洪的俞姓幕僚找百人入黨？洪秀柱說，不可能、不可能，任何同志比較關心的人去拉人入黨，黨中央一律同一標準處理，沒有什麼放鬆、放寬，都是同一標準。

國民黨文傳會副主委胡文琦說明指出，黨中央嚴格審查所有入黨，杜絕人頭黨員，發現明確人頭黨員特徵，予以退件；中央黨部絕對沒有，也不可能通知各個縣市黨部所謂人頭黨員可以補正，反而強調要嚴審退件，媒體報導顯然與事實有出入。

胡文琦說，確實有這個通知，但市黨部發出後不到1小時馬上進行更正，因此沒有任何黨員進行補正，這純粹是市黨部基層人員對中央函知的內容誤解，黨中央也令台北市黨部提出書面檢討報告，依權責決定議處方式。

台北市黨部書記長初文卿下午也出面受訪表示，「通知是我發的」，因為要處理同一住處入黨問題，因此通知請區黨部處理此事，當天下午5時發出通知，區黨部人員提醒，這跟中央黨部發的通知內容不一樣，因此他馬上發第二次通知，告知第一次通知停止、廢止，過程中沒有任何黨員來補正，對選舉不會有任何影響。

過去是否有補正的做法？初文卿說，沒有，是因為對黨中央的相關規定不了解，才會造成這樣的誤解。至於為甚麼不發公文，而用通知？初文卿表示，因為時間短促，用通知比較即時，廢止這項作業也是用通知。

胡文琦說，為了維護選舉客觀中立，黨中央函令落實執行新黨員入黨審核作業流程，審核內容主要有4點，包括打電話親訪是否知道自己已申請入黨、檢視同批申請書內容的通訊地址是否同一個、黨費是否由同一人代繳、黨證是否寄交同一人等。1060216

(中央社)