親友周轉Line訊息 應確認避免受騙
嘉義縣黃姓婦人日前接到外甥女周轉的Line訊息，不疑有他，匯3萬元，後來發現外甥女的Line帳號被盜用，立即報警圈存保住金錢；警方籲接到相關訊息，需進一步確認。
嘉義縣中埔分局番路分駐所今天表示，75歲黃姓婦人於13日接到外甥女Line訊息，表示要借新台幣3萬元周轉，並提供合作金庫帳號，婦人一時心軟，不疑有他，至合庫櫃台準備匯款，因帳號有問題，無法匯款。
婦人打電話給外甥女卻不通，便用Line傳訊息表示帳號有問題，後來Line又傳另一個郵局帳號，婦人心想外甥女急需用錢，立即到郵局匯出3萬元。
不過，婦人越想越不對勁，再次打電話給外甥女確認，外甥女才表示Line帳號遭人盜用，隨即報警處理。
警方向婦人表示應是受到詐騙，番路分駐所長呂俊生、警員林益生馬上向郵局阻止匯款，成功於2小時內將黃老婦人所匯3萬元圈存保住，並將郵局詐騙帳號列為警示帳戶。
中埔分局呼籲民眾，若接獲不明來電告知有關帳戶需分期付款操作問題，或是親友周轉借錢訊息，應進一步確認，並報警撥打110、165專線報案，以免上當受騙，造成財物損失。1060216
(中央社)
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