保存文化，屏東六堆園區邀學童採收菸葉

六堆客家文化園邀請榮華國小學童採收菸葉，小朋友都是初體驗，覺得非常新奇有趣。（潘建志攝）

六堆客家文化園邀請榮華國小學童採收菸葉，小朋友都是初體驗，覺得非常新奇有趣。（潘建志攝）

六堆客家文化園邀請榮華國小學童採收菸葉，小朋友戴著手套採收，覺得非常新奇有趣。（潘建志攝）

春節前後是菸農們忙著採收菸葉的時刻，屏東六堆客家文化園去年11月底邀請附近的國小學童到園區內種植菸苗，經過近3個月成長已可以採收。16日小朋友戴著手套，在菸農指導下下田採收菸葉，小朋友都是初體驗，覺得非常新奇有趣。

種菸葉是傳統客家庄的重要產業，六堆園區也保存一棟菸樓，為了讓更多人認識菸葉文化，去年底邀請繁華國小學生，在1塊4分多的農地上體驗栽種菸苗，如今菸苗已長得比人高，開滿了菸花，園區因此邀請學童們回來體驗採收。

採收菸葉並不困難，小朋友很快就上手，在菸田裡來回穿梭，將採收的一把把菸葉聚集在一起。客發中心主任何金樑也和小朋友們一起採收，他說很多客家朋友小時候都有採收菸葉的經驗，雖然台灣菸業已式微，仍希望讓現在的孩子體驗、認識。

菸農楊連榮說，他從小就在菸田中長大，迄今已50年。高樹鄉目前仍有100多公頃菸田，有100多名菸農，年紀都已超過60歲。未來是否會繼續種植菸葉還不知道，但希望藉由這樣的環境教育，將菸葉文化傳承下去。

3年級的蘇郁展說，去年種植菸苗時才小小一株，沒想到這麼快就長得比人高，非常神奇，採收菸葉很有趣。鍾家宥說，家中也是務農，採收之後才能體會阿嬤種植農作物的辛苦。

(中時)