每年僅花千餘元 中女中清寒生立志上台大
大學學測成績16日出爐，台中一中、女中分別有6人、3人考取滿級分，曉明女中也有2名學生滿級分，表現優異，此外，就讀女中的林冠汝因父親罹病，全家7口仰賴母親工作維持生計，她每年花費千餘元，仍靠著努力向學考取70級分的好成績。
個性活潑、樂觀的林冠汝說，父親因職業傷害無法工作，全家7口人仰賴母親賺取的每月3萬多元維生，也造就自己節儉性格，如非必要絕不多花一塊錢，每年個人支出只有文具、同學聚餐的費用千餘元，而憑藉努力向學，學測考取70級分，盼選擇醫學系。
台中女中今年有3人考取75滿級分，全校總級分頂標為69、較全國頂標的62級分高了7級分。台中一中則有6人考取滿級分，全校總級分均標63、高出全國總級分頂標的62分。此外，一中的謝長霖高一、高二校排皆6、7百名，高二下開始受同儕影響努力念書，學測成績72級分，堪稱黑馬。
曉明女中陳蓉秀、陳品妘學測也考取滿級分。校方表示，全校每5人就有1人考取70級分以上，今年創造好成績。至於僑泰高中也考出亮麗成績，國中部直升的梁祐禎拿下74級分，喜愛數學的他決定捨棄醫學系，將以台大數學為第一志願。
(中時)
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