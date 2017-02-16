諮詢人數增加 桃衛局增設2心理諮詢點
桃園市政府衛生局今年增設大溪區衛生所及觀音區衛生所，除了原有的平鎮區張老師基金會桃園分事務所和桃園區桃園生命線協會，南、北、山、海共有4處「心理諮詢面談服務據點」，提高民眾可近性及普及性服務。
衛生局統計，桃園市民去年接受心理諮詢面談服務的原因，以家庭及成員問題最多，占了百分之27.9，其次為憂鬱傾向及情感因素，分別占了百分之26.5和14.4，而自殺的前3大原因也以家庭問題最多，占了3成，憂鬱傾向和情感因素則分別占了3成和2成，除此之外，桃園市去年共有686人接受免費心理諮詢面談服務，比前年的288人增加了百分之138。
衛生局呼籲民眾多與親友溝通，對於失去社會連結的人，提供心理諮詢服務，傳遞正向積極思考，衛生局除有24小時電話關懷及心理諮詢面談服務，也可撥打生命線1995、張老師專線1980、衛生福利部安心專線0800-788-995或上「桃園市社區心理衛生中心」網站查詢相關資訊。
(中時)
關鍵字：心理諮詢面談服務據點
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