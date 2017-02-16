台部屬薩德系統 當定老美「馬前卒」？

中天新聞提供

金正男之死，導致東亞局勢動盪！多數輿論分析，北韓領導人金正恩希望藉由除掉兄長來鞏固自身權位，結果卻可能「適得其反」，坐實了自己「狂人」與「恐怖國家」之名。尤其對於中國大陸而言，金正恩敢對其庇護的金正男動手，還有什麼不敢做？而同時間，北韓試射彈道飛彈成功，核武技術日新月異，即使打不到華盛頓，倒是很可能打到北京…，「習大大」還能忍受這個不聽話的「金三胖」到何時？若是情勢一旦有變，台灣如何自處？

《亞洲週刊》報導美國可能出售薩德系統給台灣，串聯美日韓台的「東亞小北約」，有可能嗎？這對台灣是福是禍？而16日最新的消息是，前AIT台北辦事處長楊甦棣表示，美國在台協會台北新址今年在內湖落成啟用後，美方將派陸戰隊駐守負責安全維護，這是美國對台灣朋友「具象徵性的表示」。這已經是繼2008年4月，2009年4月後，第三次傳出這樣的消息，而在2009年4月時，時任美國國務院副發言人凱西（Tom Casey）則澄清，美國目前沒有任何派遣陸戰隊員駐守的計畫，外界也不應該這樣解讀，美國政策完全沒有改變。這項訊息極可能是誤傳，但沒有陸戰隊，也不表示台美關係就不好，反之亦然。如今，計畫有變了嗎？是「象徵性的表示」嗎？該如何解讀？

「蝶戀花」33死，掀開了台灣「血汗觀光」不可聞問的真相！15日家屬與業者協調會上令人鼻酸的一幕，就是領隊蕭如進的妻子黃女是為了證明蕭如進是「蝶戀花」旅行社的員工，以及完成蕭如進尚未了結的後事，黃女士當場拿出13日事故當天，從蕭如進遺體上找到的，旅客上車後繳納的團費8510元，與相關支出的收據，要求負責人之子周繼弘簽字領回。悲劇發生之後，這回賞櫻團的收支明細曝光了，原來領隊導遊日領僅僅800元，再加上500元茶水費。全無止境的剝削，不成比例的責任，台灣到底是個什麼樣的「低薪地獄」啊？

民怨沸騰，這麼多的證據都指向制度殺人，官僚殺人，交通部長賀陳旦除了卸責給已故司機之外，就是配合勞動部，奉承行政院，作秀，作秀，作秀，無止境的作秀！最根本的問題，交通部訂的規則，「駕車才算工時」修不修？而勞動部也被爆出，甚至還曾經函釋「下指導棋」，說「遊覽車駕駛載運遊客至某景點後，遊客下車至景點遊憩二小時，該二小時期間，駕駛得自行利用者，得不認為是工作時間」。就是你們這些官僚給了業者壓榨勞工的「尚方寶劍」，又假惺惺地演什麼突襲檢查？該修的法條不修，找攝影機來拍演戲，有什麼X用？

民進黨立委段宜康，從褫奪公權官司「苟活」下來之後，最近說話又大聲了起來！為了護航同黨立委葉宜津提案取消遊覽車車齡限制，先是拉國民黨「救援」說國民黨執政也取消了陸客團的車齡限制，又罵人「腦袋長蛆」，問題是，當初之所以取消是因為陸客團有車齡限制，國旅團沒有，差別待遇明顯不妥，而葉宜津提的案子甚至是針對「娃娃車」與「校車」！到底是誰「腦袋長蛆」？

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(中時電子報)