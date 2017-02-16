學測74級分 屏東美和高中周柔均登全縣榜首

學測成績放榜，屏東美和高中有4人成績達70級分以上，其中74級分的周柔均（左3）是全縣榜首。（潘建志攝）

學測成績放榜，屏東美和高中有4人成績達70級分以上，其中74級分的周柔均更是全縣榜首。校長曾焜宗表示，今年學校各級距人數皆創新高，比去年倍增，達到頂標62級分的人數也達19人，突破歷年紀錄，頂標比率約11%居屏東之冠。

學校表示，周柔均就讀美和國中後直升高中，6年來都沒有補習，她非常喜歡看書，除了自動自發學習，在課堂上有疑問就會提出來，考前老師就非常看好她，果然不負眾望榮登全縣榜首，學校也頒發獎學金30萬元嘉勉。

周柔均對物理很有興趣，曾獲得南區高中學科物理競賽佳作，教育部14屆智慧鐵人創意競賽第2名。她說，雖然有人勸她成績已可以填醫學系，但申請繁星計畫時，她還是會堅持最愛的台大物理系就讀，未來也希望繼續往物理界的道路前進。

另外70分級分以上學生有鄭仲倫72級分、李治杰71級分、李奕勳70級分。曾焜宗說，學校讀書風氣盛，很多高三學生放學後，都自動留在圖書館晚自習，學校老師也會排班陪同學讀書，幫同學解決問題，學測成績因此表現亮眼。

(中時)