超商店員鈔票做記號 慣竊栽了
屏東市一間超商一日內遭竊2次，機警店員刻意在找零櫃臺內的鈔票上以簽字筆畫記，果然等到竊嫌再次下手，第一時間配合員警在嫌犯袋中查獲已做記號現金，讓她啞口無言，坦承犯案。
屏東警方指出，38歲黃姓女子趁凌晨超商店員補貨之際，悄悄侵入櫃台下方櫃子，拿走用來找零的五百元及百元鈔票，還有10元硬幣1袋，店員直到交班才發現，金額短缺3700元，經調閱監視器驚覺遭竊。
店家發現後不願再當冤大頭，在清點現金時預先以簽字筆於鈔票右上方畫上黑點，沒想到當天黃嫌又趁店員交班之際故技重施，讓已嚴加戒備的店家發現後立即報警，警方獲報隨即到場瞭解。
員警到場時女子還故作鎮定選購商品，進一步上前詢問是否竊取財物？她還大方打開手提袋讓警方檢視，還說袋內所有現金都是自己所有，此時店員提示鈔票已被畫記，果然其中7張百元紙鈔都有簽字筆黑點，讓她百口莫辯，坦承犯案。
黃嫌辯稱，因為失業許久、欠錢花用，才會挑選超商下手，警方偵訊後依竊盜罪移送地檢署。
(中時)
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