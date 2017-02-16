雲嘉南全淪陷 H5N6入侵全台9地點

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農委會今日公布H5N6最新確診案例，分別為嘉義縣朴子市1處烏骨雞場、嘉義縣東石鄉六腳大排撈獲死禽、台南市官田水雉園區死亡小水鴨，以及雲林縣口湖鄉1處黑羽土雞場。而這也是雲林縣首度驗出H5N6確診案例，正式宣告淪陷，可見病毒已在雲嘉南地區擴散。

其他先前H5N6驗出的案例，包括花蓮縣1隻死亡幼鴨、花蓮縣養鴨場、宜蘭縣屠宰場的屠宰鴨隻、嘉義縣違法私宰禽肉攤、台南市1處火雞場。總計H5N6全台已有9個地點現蹤。

(中時)