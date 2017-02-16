台中國際旅展 竹市府、業者組隊行銷新竹市
「2017年台中春季國際旅遊大展」17日隆重舉行，新竹市政府邀集10大伴手禮與竹好呷、SBIR輔導業者與旅館公會等「組隊」，主打「新竹市主題館」參展，市長林智堅盼藉在地產業與美食，讓全國民眾認識新竹市「巷弄版的米其林」，讓越來越多人說「新竹市好吃又好玩」。
城市行銷處表示，「2017台中春季國際旅遊展」是中台灣旅遊盛事，也是本年度中部地區最大旅展，這次匯聚國內外全路線產品，各縣市無不卯足全力參展，市府以「新竹市主題館」行銷新竹市特色產業及豐富多元的美食，活動期間「新竹市主題館」每天都有限量打卡送禮物，及觀光產業推廣活動。
「新竹市是美食綠洲！」林智堅表示，到一座城市旅行，往往會做「2件事」，除參觀當地觀光景點，一定不會錯過在地美食，新竹市美食眾多，還有濃濃人情味，只是往往隱身巷弄，外地朋友尋找不易，這次參加旅展，希望全國民眾來到新竹市，騎上YouBike探索「巷弄內」美食和景點。
市府邀集海瑞摃丸、圓點設計、竹塹林記美食、台丸、新竹市旅館公會、川璟企業社、新華米粉廠、正一玻璃、mandyhouse、Aposo艾波索幸福甜點、新福源花生醬二代店、南興食品等12家業者， 新福源花生醬二代店董事長曾清美說，食安風暴後，民眾開始重視養生，推出的堅果醬以南瓜子、腰果、杏仁、芝麻、花生等堅果製成，保留堅果香味，抹麵包、拌麵都很適合。
(中時)
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