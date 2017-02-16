機捷體驗 這些站與時段人較少

機場捷運今天起開放個人試乘，根據實際觀察，一大早的班次人最多，下午乘客變少；A21中壢環北站原本要發出500張號碼牌，結果只有200多人排隊，若非大站也不會有「擠沙丁魚」的感覺。

機場捷運「自由試乘」從今天起到3月1日，每日搭乘時間為上午8時至下午4時，夜間則進行設備系統保養改善工作。提醒旅客試乘期間各站發放號碼牌的時間為每天上午7時40分、9時40分、11時40分及下午1時40分等4個時段，並依各站人數彈性分配調整，並非隨到隨搭。

自由試乘的首日在A1台北站就出現長長人龍，反觀終點站、A21中壢環北站在上午前3個梯次也是人潮強強滾，搭乘7時40分的旅客，有人從凌晨3、4時就開始排隊。但是到了下午1時40分，人潮則沒有那麼多，根據A21站的站務人員表示，原先要發出500張號碼牌，結果只有200多人排隊，後來的人立即可以進出，「完全免排隊」。

根據記者觀察，會造成人潮消化不了的原因，除了乘客太踴躍外，進入閘門前抽號碼牌需要稍微等待；在通過閘門時，如果有乘客等不及，或者感應不夠確實，急著要通過，則會出現「感應不良」，造成後方旅客必須要回堵數十秒，等站務人員狀況排除；而首日搭乘的狀況，又以長輩居多，處理時間加長。

因此如果有悠遊卡等票券的人，可以在抽取號碼牌後，排隊刷卡進入，如果沒有攜帶任何感應卡片者，則由工作人員「代刷感應」，採取「一刷一進」方式，因此強烈建議為了更方便搭乘，乘客可多持各種電子票證，同步體驗機捷的多卡通行服務。

在自由搭乘的首日，部分網友反應A1台北站、A2三重站、A3新北產業園區站、A6泰山貴和站都出現「瞬間人潮」，其餘非主要的站，包括A10山鼻站、A19桃園體育園區站、A20興南站，截至中午才發出100多號，顯示每一站的差別很大。

如果只是想搭乘機捷感受「搭乘的感覺」，上午11時40分及下午1時40分，兩個領取號碼牌的時段可以提供參考；另外也不一定非得選擇「從A1搭到A21」的全程旅程，只要不出站口，就不會有重新排隊的問題。乘客可以走出車廂後，看看硬體與遠眺周邊的風光，就可以省去人潮排隊之苦。

首日搭乘的民眾中，明顯以長者或退休人士居多，部分為學生，上班族比較少，加上天氣回暖，成為不少長輩集體相約出遊的好日子。

另外，旅客在體驗機捷的多卡通行服務時，試乘期都不會扣款，在進出站時，持單一張票卡輕觸感應區，勿多卡同時使用，票卡一經感應進站後，務必再次感應出站，才避免卡片遭鎖死，造成下次無法進站。1060216

(中央社)