建臺學測雙傑 愛打遊戲照拿74級分

我要評比

大學學測成績今天公布，苗栗縣私立建臺高中林延瑋、鍾承叡與國立苑裡高中許俊瑋以74級分同登縣榜首。其中林、鐘兩人都愛玩手機遊戲，因為能夠自律、自制，考試照樣拿高分。

106學年度大學學測成績公布，苗栗縣滿級分(75級分)人數掛零，表現最亮眼學生分別是私立建臺高中林延瑋、鍾承叡和國立苑裡高中許俊偉，均以些微之差獲74級分，3人同登縣內榜首。

林延瑋3年前國中會考是全縣榜首之一，成績始終名列前茅，目標是醫學系，希望追隨父親腳步成為醫師；同班的鍾承叡出身公務員家庭，也以陽明大學醫學系為第一志願。

林延瑋和鍾承叡會玩也會讀書，兩人都愛打電玩遊戲。林延偉說，升高三暑假起每天在校念書到深夜11時，玩手機遊戲可以適時「紓壓」，不過自我節制、妥善規劃時間很重要，「玩的時候認真玩，念書就專心念」，他也拒絕線上遊戲，以免容易沉迷，還下載英文單字遊戲APP，一舉兩得。

建臺高中統計，今年學測70級分以上有6人，較去年大幅增加5人，達頂標(62級分)以上學生達31人，儘管今年英、數題目偏難，頂標分數下修，校內單科滿級分人數仍逆勢成長。

其中，新住民之子連啟賢，高一高二文科成績較弱，但數理表現優異，學測衝出72級分佳績，可望上台大理工科系。班導師陳世明說，連家經濟並不富裕，父親從事汽修工作，母親在麵包店上班補貼家計，連啟賢是可造之才，他也相當爭氣，以台大電機為第一志願。

建臺高中校長蔡文堂表示，3年前受少子化及縣府增設縣立高中影響，招生備受衝擊，於是成立「頂尖大學班」，以全班考取頂尖國立大學為目標，此次學測驗收成果，全班39人平均成績64級分，可望達標。1060216

(中央社)