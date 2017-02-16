逆境力爭上游 雄中雄女特殊生表現佳
大學學測今天寄發成績單，高雄女中及高雄中學特殊生及清寒生佳績頻傳，不畏逆境力爭上游的好學精神，令人敬佩。
考74級分的雄女學生許家瑜，出生後發現罹患後腹腔肌瘤，4個月大就動手術留下長長的疤痕。陸軍退役的父親在她小時因罹癌過世，母親在她國三時改嫁繼父，繼父在基隆做起重工程，視她及其妹妹如己出。
孝順的許家瑜想念國防醫科，減輕家裡負擔，她說，繼父體諒母親身體不好，又已步入中年，因此沒有再生小孩，且非常照顧她們姊妹倆，她為家裡著想也是應該的。
雄女單親清寒學生黃聖樺考68級分，黃父罹癌過去，由擔任營業服務員的母親一肩扛起家計，受政府低收入補助。
黃聖樺在有個弟弟就讀雄工，很有正義感的她國中時曾為被霸凌的同學挺身而出，她希望能唸政大法律系，將來學以致用為社會伸張正義，也能減輕母親養家的重擔。
另外，雄中學生崔家瑋有輕度腦麻與肢障，學習過程從未使用特殊學生身分，考了70級分，將來想要唸法律或財經。
崔家瑋1歲半前不良於行，平衡感也不好，右腳站立無法超過10秒，但他從小在普通班就讀，未使用特殊學生身分，3年前也是以國中會考5A佳績進雄中。1060216
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。