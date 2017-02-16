逆境力爭上游 雄中雄女特殊生表現佳

大學學測今天寄發成績單，高雄女中及高雄中學特殊生及清寒生佳績頻傳，不畏逆境力爭上游的好學精神，令人敬佩。

考74級分的雄女學生許家瑜，出生後發現罹患後腹腔肌瘤，4個月大就動手術留下長長的疤痕。陸軍退役的父親在她小時因罹癌過世，母親在她國三時改嫁繼父，繼父在基隆做起重工程，視她及其妹妹如己出。

孝順的許家瑜想念國防醫科，減輕家裡負擔，她說，繼父體諒母親身體不好，又已步入中年，因此沒有再生小孩，且非常照顧她們姊妹倆，她為家裡著想也是應該的。

雄女單親清寒學生黃聖樺考68級分，黃父罹癌過去，由擔任營業服務員的母親一肩扛起家計，受政府低收入補助。

黃聖樺在有個弟弟就讀雄工，很有正義感的她國中時曾為被霸凌的同學挺身而出，她希望能唸政大法律系，將來學以致用為社會伸張正義，也能減輕母親養家的重擔。

另外，雄中學生崔家瑋有輕度腦麻與肢障，學習過程從未使用特殊學生身分，考了70級分，將來想要唸法律或財經。

崔家瑋1歲半前不良於行，平衡感也不好，右腳站立無法超過10秒，但他從小在普通班就讀，未使用特殊學生身分，3年前也是以國中會考5A佳績進雄中。1060216

(中央社)